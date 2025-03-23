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Шарль Леклер и Пьер Гасли могут быть дисквалифицированы за недовес по итогам ГП Китая

Шарль Леклер и Пьер Гасли могут быть дисквалифицированы за недовес по итогам ГП Китая
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27-летний монегаск, гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», и 29-летний француз Пьер Гасли из «Альпин» провалили процедуру взвешивания после гонки на Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«После гонки автомобиль под номером 16 был взвешен, и его вес составил 800,0 кг, что является минимальным весом, требуемым в соответствии со статьёй 4.1 технического регламента. Поскольку переднее антикрыло было повреждено (отсутствующая торцевая пластина была извлечена и взвешена вместе с автомобилем), автомобиль был повторно взвешен с официальным запасным передним антикрылом в сборе из боксов болида номер 16, а его вес составил 800,5 кг.

После этого из автомобиля было слито топливо в количестве двух литров в соответствии с процедурой слива, указанной в официальном документе. Автомобиль был ещё раз взвешен на весах ФИА (с официальным запасным передним антикрылом), и его вес составил 799,0 кг. Калибровка весов была подтверждена и засвидетельствована участниками.

Для справки: запасное переднее антикрыло было на 0,2 кг тяжелее повреждённого, использовавшегося во время гонки. Поскольку это на 1,0 кг ниже минимального веса, указанного в статье 4.1 технического регламента, который также должен соблюдаться во время соревнований, я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — говорится в заявлении технического делегата ФИА Джо Бауэра.

С болида Гасли также было слито топливо, и его масса составила 799 кг.

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