Льюис Хэмилтон может быть дисквалифицирован по итогам ГП Китая за износ контрольной доски

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», может быть дисквалифицирован по итогам Гран-при Китая за износ контрольной доски скольжения под днищем.
«Максимальный износ контрольной доски был измерен в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 L, пункт 1.2 b) i). Измерения проводились вдоль области, отвечающей требованиям жёсткости, в трёх разных точках периферии (внутренняя дуга).
Зарегистрированные значения составили 8,6 мм (LHS), 8,6 мм (осевая линия автомобиля) и 8,5 мм (RHS). Поскольку это меньше минимальной толщины в 9 мм, требуемой статьёй 3.5.9 e) ТР, я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — говорится в заявлении технического делегата ФИА Джо Бауэра.
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