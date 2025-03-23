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Мама Пиастри прокомментировала его победу на Гран-при Китая

Николь Пиастри, мама пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри, прокомментировала победу сына в гонке Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 23 марта, в Шанхае.

«Что ж, эта воскресная гонка получилась более весёлой, чем последняя», — написала Николь Пиастри в социальной сети X (ранее Twitter).

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.

5. Шарль Леклер («Феррари») +23.211.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.381.

7. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.

9. Александер Албон («Уильямс») +56.321.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.