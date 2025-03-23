Стало известно решение судей по действиям четырёх пилотов на установочном круге

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесли предупреждения сразу четырём гонщикам Формулы-1 по итогам Гран-при Китая — Габриэлу Бортолето, Нико Хюлькенбергу (оба — «Кик-Заубер»), Юки Цуноде («Рейсинг Буллз») и Александеру Албону («Уильямс»). Пилоты тренировали старт на установочном круге в неположенном месте.

«Стюарды проанализировали данные, видеозаписи и записи с камер, установленных на болиды, и определили, что автомобили под номерами 5, 23, 22 и 27 находились не на той позиции для проведения тренировочных стартов, по сравнению с той, которая прописана в Инструкции директора гонки.

Установочные круги считаются заездами в рамках тренировочной сессии (в отличие от гонки). Никакие другие автомобили не пострадали, и это не было сделано опасным образом. Поэтому мы выносим предупреждение», — говорится в заявлении стюардов.