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Стало известно решение судей по действиям четырёх пилотов на установочном круге

Стало известно решение судей по действиям четырёх пилотов на установочном круге
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесли предупреждения сразу четырём гонщикам Формулы-1 по итогам Гран-при Китая — Габриэлу Бортолето, Нико Хюлькенбергу (оба — «Кик-Заубер»), Юки Цуноде («Рейсинг Буллз») и Александеру Албону («Уильямс»). Пилоты тренировали старт на установочном круге в неположенном месте.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Стюарды проанализировали данные, видеозаписи и записи с камер, установленных на болиды, и определили, что автомобили под номерами 5, 23, 22 и 27 находились не на той позиции для проведения тренировочных стартов, по сравнению с той, которая прописана в Инструкции директора гонки.

Установочные круги считаются заездами в рамках тренировочной сессии (в отличие от гонки). Никакие другие автомобили не пострадали, и это не было сделано опасным образом. Поэтому мы выносим предупреждение», — говорится в заявлении стюардов.

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