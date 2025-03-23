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Шарль Леклер дисквалифицирован по итогам проверки после гонки на Гран-при Китая

Шарль Леклер дисквалифицирован по итогам проверки после гонки на Гран-при Китая
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27-летний монегаск, гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», дисквалифицирован за недовес после гонки на Гран-при Китая, в которой занял пятое место.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Вес болида №16 был ниже минимально необходимого (800 кг). Это является нарушением статьи 4.1 Технического регламента Формулы-1 ФИА. Решение — болид №16 исключён из гоночной классификации. Все остальные пилоты поднимаются в классификации.

Стюарды выслушали представителя команды «Феррари». Технический делегат ФИА взвесил болид №16 на внутренних и внешних весах, и результат обоих взвешиваний показал одинаковое значение — 799 кг после обычного слива топлива и замены сломанного переднего антикрыла. Калибровка обоих весов была подтверждена и засвидетельствована участником соревнований.

В ходе слушаний не было никаких возражений против результатов измерений, проведённых ФИА, которые были признаны правильными. Смягчающих обстоятельств нет, и команда подтвердила, что это была их настоящая ошибка. Стюарды пришли к выводу, что была нарушена статья 4.1 Технического регламента Формулы-1 ФИА, и поэтому за такое нарушение необходимо применить стандартное наказание в виде дисквалификации», — говорится в официальном заявлении ФИА.

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