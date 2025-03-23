Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли дисквалифицирован по итогам гонки Гран-при Китая. Причиной стал недовес машины, составивший 1 кг. Напомним, изначально Гасли финишировал 11-м.

«Вес болида №10 был ниже минимально необходимого (800 кг). Это является нарушением статьи 4.1 Технического регламента Формулы-1 ФИА. Решение — болид №10 исключён из гоночной классификации. Все остальные пилоты поднимаются в классификации», — говорится в заявлении стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА)

Ранее стало известно о дисквалификации пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера.

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