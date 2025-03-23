Льюис Хэмилтон дисквалифицирован за стёртую планку днища по итогам Гран-при Китая

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» дисквалифицирован по итогам Гран-при Китая за стёртую планку днища.

«Толщина планки ниже допустимой минимальной толщины. Нарушение статьи 3.5.9 Технического регламента Формулы-1 ФИА. Болид номер 44 исключён из гоночной классификации. Все остальные пилоты поднимаются в классификации.

Стюарды заслушали представителя команды. Было произведено измерение толщины планки болида №44, которая составила 8,6 мм (LHS), 8,6 мм (осевая линия болида) и 8,5 мм (RHS). Это меньше минимальной толщины в 9 мм, указанной в статье 3.5.9 Технического регламента.

В ходе слушания представитель команды подтвердил, что измерения были произведены правильно и что все необходимые процедуры были выполнены надлежащим образом. Команда также признала, что смягчающих обстоятельств не было и что это была настоящая ошибка команды.

Стюарды пришли к выводу, что была нарушена статья 3.5.9 Технического регламента Формулы-1 ФИА, и поэтому за такое нарушение необходимо применить стандартное наказание в виде дисквалификации», — говорится в заявлении стюардов.

Ранее был дисквалифицирован Шарль Леклер, являющийся напарником Хэмилтона.