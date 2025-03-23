Обновлённые результаты Гран-при Китая после дисквалификации пилотов «Феррари» и Гасли

После окончания основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая — стюарды дисквалифицировали сразу трёх пилотов — Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также француза Пьера Гасли из «Альпин». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлёнными результатами гонки.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.

5. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.

7. Александер Албон («Уильямс») +56.321.

8. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.

12. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.

13. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

18. Шарль Леклер («Феррари») — дисквалифицирован.

19. Льюис Хэмилтон («Феррари») — дисквалифицирован.

20. Пьер Гасли («Альпин») — дисквалифицирован.