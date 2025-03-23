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Результаты Гран-при Китая — 2025 — Формула-1

Обновлённые результаты Гран-при Китая после дисквалификации пилотов «Феррари» и Гасли
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После окончания основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая — стюарды дисквалифицировали сразу трёх пилотов — Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также француза Пьера Гасли из «Альпин». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлёнными результатами гонки.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +9.748.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +11.097.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.656.
5. Эстебан Окон («Хаас») +49.969.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +53.748.
7. Александер Албон («Уильямс») +56.321.
8. Оливер Берман («Хаас») +1:01.303.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:10.204.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.387.
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:18.875.
12. Джек Дуэн («Альпин») +1:28.401.
13. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:21.147
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

18. Шарль Леклер («Феррари») — дисквалифицирован.
19. Льюис Хэмилтон («Феррари») — дисквалифицирован.
20. Пьер Гасли («Альпин») — дисквалифицирован.

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