Обновлённый зачёт Ф-1 после дисквалификации трёх пилотов на Гран-при Китая

После окончания основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая — стюарды дисквалифицировали трёх пилотов — Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также француза Пьера Гасли из «Альпин».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым общим зачётом.

Общий зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 44 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 36.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 35.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 22.

6. Александер Албон («Уильямс») — 12.

7. Эстебан Окон («Хаас») — 10..

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 9.

10. Шарль Леклер («Феррари») — 8.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 78 очков.

2. «Мерседес» — 57.

3. «Ред Булл» — 36.

4. «Уильямс» — 17.

5. «Феррари» — 17.

6. «Хаас» — 14.

7. «Астон Мартин» — 10.

8. «Кик-Заубер» — 6.

9. «Рейсинг Буллз» — 3.

10. «Альпин» — 0.