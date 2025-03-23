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Обновлённый зачёт Ф-1 после дисквалификации трёх пилотов на Гран-при Китая

Обновлённый зачёт Ф-1 после дисквалификации трёх пилотов на Гран-при Китая
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После окончания основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая — стюарды дисквалифицировали трёх пилотов — Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также француза Пьера Гасли из «Альпин».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с обновлённым общим зачётом.

Общий зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 44 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 36.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 35.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 22.
6. Александер Албон («Уильямс») — 12.
7. Эстебан Окон («Хаас») — 10..
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 9.
10. Шарль Леклер («Феррари») — 8.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 78 очков.
2. «Мерседес» — 57.
3. «Ред Булл» — 36.
4. «Уильямс» — 17.
5. «Феррари» — 17.
6. «Хаас» — 14.
7. «Астон Мартин» — 10.
8. «Кик-Заубер» — 6.
9. «Рейсинг Буллз» — 3.
10. «Альпин» — 0.

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