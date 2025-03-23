Эстебан Окон: мегапилотаж от Бермана. Давайте продолжим в том же духе!
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28-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», в социальных сетях отреагировал на результаты Гран-при Китая.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«ДА, ВПЕРЁД!!! Отличная гонка, и мы так рады заработать первые очки в сезоне! Невероятные усилия команды, направленные на то, чтобы вернуться на высокий уровень, а не на тот, на котором мы были всего неделю назад. И мегапилотаж от Олли, чтобы тоже принести важные очки. Давайте продолжим в том же духе», — написал Окон в социальной сети Х (ранее Тwitter).
Окон написал сообщение до того, как ФИА дисквалифицировала сразу трёх гонщиков. После всех разбирательств Эстебан, закончивший гонку на седьмой строчке, поднялся на пятую позицию, а Берман, будучи 10-м, стал восьмым.
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