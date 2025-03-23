Эстебан Окон: мегапилотаж от Бермана. Давайте продолжим в том же духе!

28-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», в социальных сетях отреагировал на результаты Гран-при Китая.

«ДА, ВПЕРЁД!!! Отличная гонка, и мы так рады заработать первые очки в сезоне! Невероятные усилия команды, направленные на то, чтобы вернуться на высокий уровень, а не на тот, на котором мы были всего неделю назад. И мегапилотаж от Олли, чтобы тоже принести важные очки. Давайте продолжим в том же духе», — написал Окон в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Окон написал сообщение до того, как ФИА дисквалифицировала сразу трёх гонщиков. После всех разбирательств Эстебан, закончивший гонку на седьмой строчке, поднялся на пятую позицию, а Берман, будучи 10-м, стал восьмым.