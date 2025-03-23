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В «Феррари» прокомментировали тактику Хэмилтона на Гран-при Китая

В «Феррари» прокомментировали тактику Хэмилтона на Гран-при Китая
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал тактику семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Китая, совершившего два пит-стопа.

«Мы разговаривали об этом. Ситуация была на волоске, мы не пробовали «хард», поэтому находились в неведении. Не знаю, начинали ли другие гонку с намерением провести одну остановку, а затем переходили на две. У нас всё решалось между машиной и пит-уоллом.

Было ли это сделано, чтобы спровоцировать Ферстаппена? Нет, мы были сосредоточены на себе и пытались сделать всё возможное. Износ шин у Льюиса был высоким, так что остановка была правильным решением», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Italia.

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