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Хэмилтон стал первым в истории Ф-1, кто выиграл и был дисквалифицирован за один уикенд

Хэмилтон стал первым в истории Ф-1, кто выиграл и был дисквалифицирован за один уикенд
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40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, с 2025 года выступающий в составе «Феррари», стал первым в истории «Королевских гонок», кто одержал победу по ходу уикенда в спринте и был дисквалифицирован по результатам основной гонки.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

В субботу, 22 марта, Хэмилтон одержал победу в спринте Гран-при Китая, до этого взяв поул в спринт-квалификации. 23 марта в основной гонке Льюис финишировал на шестой строчке, но после окончания Гран-при провалил процедуру проверки планки, располагающейся под днищем болида. Также был дисквалифицирован и напарник британца Шарль Леклер, болид которого оказался легче допустимой нормы.

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