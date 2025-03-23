Хэмилтон стал первым в истории Ф-1, кто выиграл и был дисквалифицирован за один уикенд

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, с 2025 года выступающий в составе «Феррари», стал первым в истории «Королевских гонок», кто одержал победу по ходу уикенда в спринте и был дисквалифицирован по результатам основной гонки.

В субботу, 22 марта, Хэмилтон одержал победу в спринте Гран-при Китая, до этого взяв поул в спринт-квалификации. 23 марта в основной гонке Льюис финишировал на шестой строчке, но после окончания Гран-при провалил процедуру проверки планки, располагающейся под днищем болида. Также был дисквалифицирован и напарник британца Шарль Леклер, болид которого оказался легче допустимой нормы.