Леклер и Хэмилтон — первый дуэт «Феррари», дисквалифицированный по итогам одной гонки

27-летний монегаск Шарль Леклер и 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающие в составе «Феррари», стали первым дуэтом в истории итальянской команды, который был дисквалифицирован по итогам одной гонки.

Пилоты «Феррари» закончили основную гонку Гран-при Китая на пятом (Леклер) и шестом (Хэмилтон) месте, но после процедуры проверки ФИА были дисквалифицированы. Леклер — за недовес, а Хэмилтон за стёртую планку под днищем болида.

Пресс-служба «Феррари» в социальных сетях опубликовала своё заявление после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Китае.