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Леклер и Хэмилтон — первый дуэт «Феррари», дисквалифицированный по итогам одной гонки

Леклер и Хэмилтон — первый дуэт «Феррари», дисквалифицированный по итогам одной гонки
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27-летний монегаск Шарль Леклер и 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающие в составе «Феррари», стали первым дуэтом в истории итальянской команды, который был дисквалифицирован по итогам одной гонки.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

Пилоты «Феррари» закончили основную гонку Гран-при Китая на пятом (Леклер) и шестом (Хэмилтон) месте, но после процедуры проверки ФИА были дисквалифицированы. Леклер — за недовес, а Хэмилтон за стёртую планку под днищем болида.

Пресс-служба «Феррари» в социальных сетях опубликовала своё заявление после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Китае.

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