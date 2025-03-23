«Феррари» сделала заявление после дисквалификации Хэмилтона и Леклера на ГП Китая

Команда Формулы-1 «Феррари» прокомментировала дисквалификацию Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера по итогам Гран-при Китая.

«После гонки ФИА провела проверку, по итогам которой выяснилось, что обе наши машины по разным причинам не соответствуют регламенту.

Шарль выбрал стратегию одного пит-стопа, у него был очень высокий износ шин, что привело к недовесу машины. Что же касается износа планки у Льюиса, то мы немного ошиблись с расчётами.

Не было намерения получить преимущество. Мы извлечём урок из произошедшего и убедимся, что подобное не произойдёт. Очевидно, нам не хотелось так завершать уикенд Гран-при Китая ни для себя, ни для болельщиков», — говорится в заявлении.