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«Ред Булл» уже принял решение о замене Лоусона на Цуноду — F1-Insider

«Ред Булл» уже принял решение о замене Лоусона на Цуноду — F1-Insider
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Руководство австрийской команды Формулы-1 уже приняло решение заменить пилота Лиама Лоусона на японского гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноду, сообщило издание F1-Insider.

«Но правда в том, что для Лоусона топор уже опущен. Уже на следующей гонке в Японии гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода заменит Лиама в «Ред Булл» на своей домашней гонке. Ожидается, что новозеландец отправится в младшую команду «быков» возвращать свою форму.

Сам по себе Ферстаппен тоже не в восторге от этого. Макс считает, что задача инженеров — создать гоночный болид, который может быть доведён до предела не только четырёхкратным чемпионом мира. Кроме того, использование Цуноды на его домашней гонке в Японии может разрушить дальнейшую многообещающую карьеру Лоусона», — говорится в статье издания.

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