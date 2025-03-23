Ральф Шумахер: не удивлюсь, если Ферстаппен уже ведёт переговоры с другими командами
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию в команде «Ред Булл» и будущее четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена после четвёртого места на Гран-при Китая.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«Я не хочу сейчас присутствовать при том, что происходит на встрече [Пьера Ваше, Кристиана Хорнера и Хельмута Марко] после гонки. Макс нетерпелив – и это правильно.
Я не удивлюсь, если переговоры [с другими командами] Ферстаппена уже ведутся. Ему нужно будет посмотреть, что принесёт следующий год: совершенно новый автомобиль, новый двигатель. А текущую комбинацию от Эдриана Ньюи им даже не удаётся наладить», — приводит слова Ральфа издание F1-Insider.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2025
-
16:27
-
16:15
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:31
-
14:25
-
14:19
-
14:07
-
13:56
-
13:44
-
13:32
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
13:08
-
13:06
-
13:02
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:26
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:57
-
11:51
-
11:47
-
11:37
-
11:30