Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: не удивлюсь, если Ферстаппен уже ведёт переговоры с другими командами

Ральф Шумахер: не удивлюсь, если Ферстаппен уже ведёт переговоры с другими командами
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию в команде «Ред Булл» и будущее четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена после четвёртого места на Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Я не хочу сейчас присутствовать при том, что происходит на встрече [Пьера Ваше, Кристиана Хорнера и Хельмута Марко] после гонки. Макс нетерпелив – и это правильно.

Я не удивлюсь, если переговоры [с другими командами] Ферстаппена уже ведутся. Ему нужно будет посмотреть, что принесёт следующий год: совершенно новый автомобиль, новый двигатель. А текущую комбинацию от Эдриана Ньюи им даже не удаётся наладить», — приводит слова Ральфа издание F1-Insider.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен ответил, как долго пробудет в «Ред Булл» при наличии слабого болида
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android