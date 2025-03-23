Ральф Шумахер: не удивлюсь, если Ферстаппен уже ведёт переговоры с другими командами

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию в команде «Ред Булл» и будущее четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена после четвёртого места на Гран-при Китая.

«Я не хочу сейчас присутствовать при том, что происходит на встрече [Пьера Ваше, Кристиана Хорнера и Хельмута Марко] после гонки. Макс нетерпелив – и это правильно.

Я не удивлюсь, если переговоры [с другими командами] Ферстаппена уже ведутся. Ему нужно будет посмотреть, что принесёт следующий год: совершенно новый автомобиль, новый двигатель. А текущую комбинацию от Эдриана Ньюи им даже не удаётся наладить», — приводит слова Ральфа издание F1-Insider.