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Колапинто заменит Цуноду в «Рейсинг Буллз», если японец уйдёт в «Ред Булл» — Motorsport

Колапинто заменит Цуноду в «Рейсинг Буллз», если японец уйдёт в «Ред Булл» — Motorsport
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21-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, являющийся резервным гонщиком «Альпин», может занять место Юки Цуноды за рулём «Рейсинг Буллз» в случае, если японец будет переведён в «Ред Булл», сообщило испанское издание Motorsport.

«Череда плохих результатов Лиама Лоусона побудила «Ред Булл» рассмотреть возможность его незамедлительной замены уже на ближайшем Гран-при Японии.

После этой информации, предоставленной СМИ, Motorsport стало известно, что теперь австрийский коллектив стремится заполучить Франко Колапинто, чтобы он занял место Юки Цуноды в «Рейсинг Буллз», тогда как сам японец заменит Лоусона в «Ред Булл», — написано в статье издания.

При этом дальнейшая судьба новозеландца Лоусона в случае проведения такой замены неизвестна.

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