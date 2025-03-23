Хорнер отказался гарантировать, что Лоусон останется в «Ред Булл» на Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отказался подтвердить, что Лиам Лоусон будет выступать за основную команду «быков» на следующей гонке в Японии.

После всего лишь двух Гран-при Лоусон уже находится под серьёзным давлением, пытаясь сохранить своё место после перехода из «Рейсинг Буллз» на смену Серхио Пересу.

«В паддоке всегда будут ходить слухи. Мы только что закончили гонку. Мы соберём информацию и хорошенько её изучим», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, Лоусон стал 15-м на Гран-при Китая, а до этого в Австралии он квалифицировался только 18-м и в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге.

Теперь ходят слухи о том, что вместо Лоусона в следующем Гран-при может выступить резервный гонщик Юки Цунода.

«На данный момент всё это чисто спекулятивно. Как я уже сказал, мы только что закончили эту гонку. Мы собираемся собрать информацию и хорошенько на неё взглянуть», — ответил Хорнер на вопрос по поводу возможной замены Лоусона на Цуноду.