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Ландо Норрис прокомментировал проблемы с тормозами на Гран-при Китая

Ландо Норрис прокомментировал проблемы с тормозами на Гран-при Китая
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Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис назвал участившиеся отказы тормозов во время последних кругов Гран-при Китая «кошмаром». Из-за этого гонщик заметно замедлился, но смог удержать вторую позицию.

Его гоночный инженер Уилл Джозеф неоднократно призывал его меньше давить на тормоза. Когда возникла эта проблема, Норрис отставал от лидера гонки Оскара Пиастри всего на несколько секунд, и поначалу он, казалось, не хотел сбавлять скорость, но в итоге отстал от своего товарища по команде почти на 10 секунд.

«Это был страшный опыт. Это как мой худший кошмар, где мне снится, что у меня отказывают тормоза. Я терял драгоценные секунды на последних кругах. Поэтому я немного испугался.

Я бы с удовольствием попробовал опередить Оскара и оказать на него небольшое давление, но не в этот день», — приводит слова Норриса Racefans.

Стоит отметить, что Джордж Расселл быстро стал приближаться к Норрису, но финишировал всего в секунде позади него на третьем месте.

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