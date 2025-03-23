Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода разочарован своим результатом на Гран-при Китая

Юки Цунода разочарован своим результатом на Гран-при Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цунода разочарован своим выступлением на Гран-при Китая, по итогам которого занял 16-е место.

«Стратегия — это то, что нам, вероятно, нужно улучшить. Но в то же время я понимаю, какие мысли стояли за этим. Я думаю, нам просто нужно перефокусироваться. Мы знаем, что у нас есть хороший темп у машины, возможно, мы слишком полагались на это и, возможно, упустили что-то действительно важное перед этой гонкой. Нам нужно это пересмотреть.

Хочется отметить, что «Хаас» проделал действительно хорошую работу. Они боролись за выживание до этих гонок, а теперь они внезапно улучшили темп. Так что им большая честь и уважение.

Это немного расстраивает, я знаю, что мы можем добиться большего и у нас есть инструменты, и есть гораздо лучшие люди, чем у них, а также гораздо лучшая машина, чем у них. Так что пропустить их вперёд на двух Гран-при подряд, это то, о чём нам определённо нужно подумать перед Гран-при Японии», — приводит слова Цуноды Racefans.

Напомним, «Рейсинг Буллз» избрали тактику двух пит-стопов, после чего из-за поломки переднего крыла Цунода был вынужден уйти на третий пит-стоп и его отставание от лидеров стало более чем на один круг.

Материалы по теме
Цунода лучше Ферстаппена, Лоусон хуже Переса. Оценки за Гран-при Австралии
Цунода лучше Ферстаппена, Лоусон хуже Переса. Оценки за Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android