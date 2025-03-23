Юки Цунода разочарован своим результатом на Гран-при Китая

Японский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цунода разочарован своим выступлением на Гран-при Китая, по итогам которого занял 16-е место.

«Стратегия — это то, что нам, вероятно, нужно улучшить. Но в то же время я понимаю, какие мысли стояли за этим. Я думаю, нам просто нужно перефокусироваться. Мы знаем, что у нас есть хороший темп у машины, возможно, мы слишком полагались на это и, возможно, упустили что-то действительно важное перед этой гонкой. Нам нужно это пересмотреть.

Хочется отметить, что «Хаас» проделал действительно хорошую работу. Они боролись за выживание до этих гонок, а теперь они внезапно улучшили темп. Так что им большая честь и уважение.

Это немного расстраивает, я знаю, что мы можем добиться большего и у нас есть инструменты, и есть гораздо лучшие люди, чем у них, а также гораздо лучшая машина, чем у них. Так что пропустить их вперёд на двух Гран-при подряд, это то, о чём нам определённо нужно подумать перед Гран-при Японии», — приводит слова Цуноды Racefans.

Напомним, «Рейсинг Буллз» избрали тактику двух пит-стопов, после чего из-за поломки переднего крыла Цунода был вынужден уйти на третий пит-стоп и его отставание от лидеров стало более чем на один круг.