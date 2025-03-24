Оливеру Берману стало стыдно за свои слова во время Гран-при Китая

Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман после Гран-при Китая рассказал, что ему стало стыдно за свои слова, сказанные по радио во время гонки, когда он опережал кого-либо из своих соперников.

«Мне сейчас очень плохо. Я обогнал кого-то и сказал «чао», — сказал Оливер Берман в эфире F1TV.

Напомним, Берман занял восьмое место на Гран-при Китая и принёс своей команде четыре очка. Его партнёр по команде Эстебан Окон финишировал пятым и завоевал 10 очков для «Хааса». В итоге общими усилиями они вывели свою команду на шестое место в Кубке конструкторов, отставая всего на три очка от «Феррари» и «Уильямса».