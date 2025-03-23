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«Так не должно происходить». Цунода высказался о странной поломке переднего крыла

«Так не должно происходить». Цунода высказался о странной поломке переднего крыла
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Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода высказался по поводу довольно странной поломки переднего крыла во время прохождения последних кругов на Гран-при Китая.

«Переднее крыло, честно говоря, определённо расстраивает. Так не должно происходить.

Я, конечно, не трогал машину спереди. Просто некоторые части развалились сами собой. Но, по крайней мере, это будет хороший урок на будущее, чтобы попытаться избежать такой ситуации», — приводит слова Цуноды Racefans.

Напомним, Цунода по итогам Гран-при занял 16-е место из-за того, что, помимо двух плановых пит-стопов, был вынужден сделать третью остановку для ремонта крыла.

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