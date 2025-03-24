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Фернандо Алонсо рассказал о причинах схода с дистанции Гран-при Китая на пятом круге

Фернандо Алонсо рассказал о причинах схода с дистанции Гран-при Китая на пятом круге
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что вынудило его сойти с дистанции Гран-при Китая на пятом круге.

«Сегодня в самом начале гонки у нас случилась чрезвычайно высокая температура задних тормозов, поэтому нам пришлось сойти с дистанции. Было довольно страшно внезапно потерять тормоза, поэтому я благодарен, что нам удалось благополучно вернуть машину целой и невредимой. Мы проанализируем, почему это произошло, и постараемся улучшить результаты к Японии. Надеюсь, нам повезёт в предстоящих заездах и мы сможем побороться за очки в течение трёх ближайших недель», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Стоит отметить, что партнёр Алонсо по команде Лэнс Стролл финишировал девятым и принёс коллективу «Астон Мартин» два очка. Теперь он идёт на седьмом месте в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков.

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