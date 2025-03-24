Алекс Палоу выиграл вторую гонку IndyCar подряд, Роберт Шварцман — 22-й

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при «Термал Клаб» — второй этап сезона IndyCar 2025 года. Для Палоу это уже вторая победа подряд — в начале марта испанец был сильнейшим на Гран-при Сент-Питерсберга.

С первого ряда гонку на трассе «Термал Клаб» начали пилоты Arrow McLaren Пато О’Уорд и Кристиан Лундгор, тогда как Палоу держался третьим. Однако на финальном пит-стопе за 16 кругов до финиша действующий чемпион выбрал более мягкие шины и в течение семи кругов опередил обоих соперников. О’Уорд в конце концов занял второе место, Лундгор — третье.

На четвёртой позиции финишировал Колтон Херта, пятым стал Феликс Розенквист, шестым классифицирован экс-чемпион Уилл Пауэр, а на седьмой позиции расположился бывший гонщик Формулы-2 Маркус Армстронг. Также отметим, что экс-пилот Формулы-1 Александер Росси занял 9-е место, а Маркус Эрикссон — 21-е.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, у которого на тренировках загорелась машина, стартовал с 27-й позиции и за два круга сумел прорваться на 17-е место. Однако затем на первом пит-стопе у механиков Prema Racing возникла заминка и Шварцман в итоге занял 22-ю строчку.

IndyCar. Гран-при «Термал Клаб» (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 65 кругов.

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +10.1 сек

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +22.7

4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +35.0

5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +35.6

6. Уилл Пауэр (Team Penske) +40.3

7. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +41.5

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +52.2

9. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +52.6

10. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +54.0

…22. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг.

В общем зачёте Палоу увеличил свой отрыв до 39 очков, а его главным преследователем стал О’Уорд. Диксон откатился на третье место, а позади него расположились Лундгор, Розенквист и Кирквуд.

Роберт Шварцман пропустил Уилла Пауэра и теперь занимает 21-е место турнирной таблицы. Его напарник Каллум Айлотт на 24-й строчке.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 102 очка

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 63

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 61

4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 60

5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 56

6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 54

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 53

8. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 47

9. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 43

10. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 41

…21. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 18.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Лонг-Бич — пройдёт на знаменитой калифорнийской уличной трассе 13 апреля.