«Не то, на что мы надеялись». Кими Антонелли высказался после Гран-при Китая

18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о выступлении на Гран-при Китая. Напомним, после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также Пьера Гасли из «Альпин» спортсмен занял шестое место в Шанхае.

«Гонка была довольно сложной после того, как на первом круге я повредил днище. Похоже, я задел какой-то мусор, и это сильно повлияло на моё выступление. После этого у меня возникли проблемы с задней частью, чего я никак не ожидал. Это определённо снизило мою скорость, но было полезно научиться справляться с этим.

Думаю, мы можем быть счастливы, что сумели заработать несколько очков, хоть это и не то, на что мы надеялись перед гонкой. Хочу сказать спасибо болельщикам за то, что они признали меня лучшим гонщиком дня. Я определённо не ожидал такого, учитывая, как прошла моя гонка, но приятно видеть поддержку фанатов», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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