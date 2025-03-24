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Лиам Лоусон высказался о «Ред Булл» после Гран-при Китая

Лиам Лоусон высказался о «Ред Булл» после Гран-при Китая
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон дал комментарий по поводу выступления на Гран-при Китая. Новозеландец показал 15-й результат, но после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также Пьера Гасли из «Альпин» занял в итоге 12-е место. По словам Лоусона, австрийская команда оказывает ему поддержку.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Чем больше мы выступаем, тем больше пробуем и учимся на этом, но, к сожалению, в этот раз всё пошло не в том направлении. Мне просто нужно пилотировать быстрее. Это никак не связано с внешним давлением. Команда оказала мне огромную поддержку. Мы будем думать о произошедшем и постараемся извлечь уроки», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».

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