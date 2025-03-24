«Ауди» сделала заявление из-за возможного перехода Формулы-1 на двигатели V10

Немецкая команда «Ауди» выступила против возможного отказа Формулы-1 от своих первоначальных намерений по переходу на новые силовые установки в 2026 году. Ранее сообщалось, что руководство «Королевских гонок» якобы обсуждает возможность продлить действующий моторный регламент до 2028 года из-за потенциальных проблем команд, в частности разницей в скорости. При этом, по инсайдерским данным, предлагается с 2028 года осуществить переход на атмосферные двигатели V10, которые будут работать на экотопливе и будут компактней и дешевле действующих силовых установок.

«Предстоящие изменения в регламенте, в том числе новые правила о гибридных силовых установках, установленные на сезон 2026 года и последующий период, были ключевым фактором в решении «Ауди» присоединиться к Формуле-1. Эти правила в отношении силовых установок отражают те же технологические достижения, которые стимулируют инновации в дорожных автомобилях «Ауди», — приводит текст заявления «Ауди» The Race.

Материалы по теме Формула-1 может продлить нынешний моторный регламент до 2028 года и затем перейти на V10

Главные новости дня: