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Лиам Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл»

Лиам Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал недавние слова своего бывшего товарища по команде Юки Цуноды. Напомним, гонщик «Рейсинг Буллз» говорил, что готов перейти в «Ред Булл» и мог бы это сделать уже на Гран-при Японии.

«Я выступал с ним в течение многих лет, гонялся с ним в юниорских категориях и побеждал его, так что он может говорить всё, что захочет», — приводит слова Лоусона Motorsport Week.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ред Булл» якобы изучает возможность замены Лоусона на Цуноду.

В первых двух Гран-при нынешнего сезона Лиам не набрал ни одного очка. Гран-при Японии пройдёт с 4 по 6 апреля.

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