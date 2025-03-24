Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

GPblog представил планы «Ред Булл» по Колапинто в случае повышения Цуноды

GPblog представил планы «Ред Булл» по Колапинто в случае повышения Цуноды
Комментарии

Аргентинский гонщик Франко Колапинто, являющийся резервистом «Альпин», вопреки сообщениям в СМИ, не займёт место Юки Цуноды за рулём «Рейсинг Буллз» в случае повышения японца в «Ред Булл». Об этом информирует GPblog. По сведениям источника, несмотря на ранний интерес к аргентинцу со стороны австрийской команды, в данный момент его кандидатура ею не рассматривается.

Недавно пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал недавние слова Цуноды о его готовности перейти в австрийскую команду. Напомним, Юки говорил, что мог бы это сделать уже на Гран-при Японии.

Материалы по теме
Лиам Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android