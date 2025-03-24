GPblog представил планы «Ред Булл» по Колапинто в случае повышения Цуноды

Аргентинский гонщик Франко Колапинто, являющийся резервистом «Альпин», вопреки сообщениям в СМИ, не займёт место Юки Цуноды за рулём «Рейсинг Буллз» в случае повышения японца в «Ред Булл». Об этом информирует GPblog. По сведениям источника, несмотря на ранний интерес к аргентинцу со стороны австрийской команды, в данный момент его кандидатура ею не рассматривается.

Недавно пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал недавние слова Цуноды о его готовности перейти в австрийскую команду. Напомним, Юки говорил, что мог бы это сделать уже на Гран-при Японии.

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