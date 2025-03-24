Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон: я не тупой и понимаю, что если не дам результат — меня не будет в «Ред Булл»

Лоусон: я не тупой и понимаю, что если не дам результат — меня не будет в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон высказался о провальном старте сезона и слухах о его уходе из команды.

«Мы уже в сезоне, и у меня нет времени на тесты машины. Мы в сезоне и с каждой гонкой теряем очки. Вот что я имею в виду, когда говорю, что у меня нет времени.

Я не тупой и понимаю, что я здесь, чтобы давать результат. А если я не буду этого делать, то меня здесь не будет. Я попросту сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к машине как можно скорее», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

Ранее Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл».

Материалы по теме
Лиам Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл»

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android