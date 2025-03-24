Лоусон: я не тупой и понимаю, что если не дам результат — меня не будет в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон высказался о провальном старте сезона и слухах о его уходе из команды.

«Мы уже в сезоне, и у меня нет времени на тесты машины. Мы в сезоне и с каждой гонкой теряем очки. Вот что я имею в виду, когда говорю, что у меня нет времени.

Я не тупой и понимаю, что я здесь, чтобы давать результат. А если я не буду этого делать, то меня здесь не будет. Я попросту сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к машине как можно скорее», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

Ранее Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл».

Материалы по теме Лиам Лоусон ответил Юки Цуноде после его слов о готовности перейти в «Ред Булл»

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»