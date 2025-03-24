Оруджев высказался о предложении Хэмилтона пропустить Леклера вперёд
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев дал комментарий по поводу предложения пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона пропустить товарища по команде Шарля Леклера в гонке Гран-при Китая. Напомним, размен позициями произошёл на 21-м круге.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«Льюис и раньше с тем же Валттери бывал «джентльменом». Сейчас он ещё старше и ещё больше «джентльмен». Тем более и тифози надо к себе расположить — какой классный, ещё и за команду беспокоится, а не только о себе!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, Хэмилтон и Леклер в итоге были дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
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Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:
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