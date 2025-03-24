Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев предположил, с чем столкнётся «Ред Булл» в случае замены Лоусона на Цуноду

Оруджев предположил, с чем столкнётся «Ред Булл» в случае замены Лоусона на Цуноду
,
Аудио-версия:
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о потенциальной замене гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона на Юки Цуноду. Ранее в прессе сообщалось, что на фоне неудовлетворительных результатов новозеландца австрийская команда может решиться на этот шаг.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Мне кажется, ради эксперимента могут и попробовать. Почему нет? А после рокировки и таких же результатов от Цуноды команде надо будет задуматься о машине для двух пилотов, а не одного. Одно дело, когда у вас одна из лучших машин и успехи первого пилота позволяют бороться за Кубок конструкторов. Сейчас, когда машина не вау, уже и Макс не может приезжать на подиум. И эта машина сделана вокруг него, а второй гонщик на ней просто выживает. Кому-то подойдёт больше, кому-то – меньше, но результат не поменяется», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Пора ли менять Лоусона и почему Хэмилтон решил отдать позицию Леклеру? Разбор
Эксклюзив
Пора ли менять Лоусона и почему Хэмилтон решил отдать позицию Леклеру? Разбор

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android