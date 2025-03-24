Оруджев предположил, с чем столкнётся «Ред Булл» в случае замены Лоусона на Цуноду

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о потенциальной замене гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона на Юки Цуноду. Ранее в прессе сообщалось, что на фоне неудовлетворительных результатов новозеландца австрийская команда может решиться на этот шаг.

«Мне кажется, ради эксперимента могут и попробовать. Почему нет? А после рокировки и таких же результатов от Цуноды команде надо будет задуматься о машине для двух пилотов, а не одного. Одно дело, когда у вас одна из лучших машин и успехи первого пилота позволяют бороться за Кубок конструкторов. Сейчас, когда машина не вау, уже и Макс не может приезжать на подиум. И эта машина сделана вокруг него, а второй гонщик на ней просто выживает. Кому-то подойдёт больше, кому-то – меньше, но результат не поменяется», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе: