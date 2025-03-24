Оруджев: Дуэн рядом с Гасли, а не как все думали

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении пилота «Альпин» австралийца Джека Дуэна на минувшем Гран-при Китая Формулы-1.

«По крайней мере, он был на экране куда чаще Гасли. В остальном, конечно, такая агрессия излишня. Но не помню, когда кого-то наказывали за подобный «вывоз» — все помним Макса, когда контролируемые «вывозы» соперников с трассы не наказывались… А вообще Джеку надо себя проявлять после всех разговоров о Колапинто. И в целом Дуэн рядом с Пьером, а не как все думали», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».