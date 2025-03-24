Оруджев: Дуэн рядом с Гасли, а не как все думали
Поделиться
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении пилота «Альпин» австралийца Джека Дуэна на минувшем Гран-при Китая Формулы-1.
«По крайней мере, он был на экране куда чаще Гасли. В остальном, конечно, такая агрессия излишня. Но не помню, когда кого-то наказывали за подобный «вывоз» — все помним Макса, когда контролируемые «вывозы» соперников с трассы не наказывались… А вообще Джеку надо себя проявлять после всех разговоров о Колапинто. И в целом Дуэн рядом с Пьером, а не как все думали», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
14:10
-
13:45
-
13:23
-
13:02
-
12:46
-
12:18
-
11:18
-
10:23
-
09:40
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 23 марта 2025
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
18:34
-
18:00
-
16:27
-
16:15
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:31
-
14:25
-
14:19
-
14:07
-
13:56
-
13:44
-
13:32