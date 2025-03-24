Motorsport назвал возможный ход менеджмента Колапинто на фоне старта сезона Дуэна

Инсайды о заинтересованности «Ред Булл» в переходе резервного гонщика «Альпин» Франко Колапинто в «Рейсинг Буллз» в случае повышения Юки Цуноды в австрийскую команду частично могут быть вброшены менеджментом самого пилота. Об этом информирует Motorsport.

По сведениям источника, такие шаги со стороны лагеря Колапинто можно объяснить впечатлением, которое производит боевой пилот «Альпин» Джек Дуэн. «Лучше, чем ожидалось», — говорится в тексте Motorsport. Таким образом, менеджмент Колапинто пытается найти любое возможное место для трудоустройства своего клиента.

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