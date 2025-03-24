Хельмут Марко был замечен в боксах «Альпин» на Гран-при Китая — Motorsport

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко был замечен в боксах «Альпин» на минувшем Гран-при Китая, сообщает издание Motorsport.

Появление Марко в стане французской команды связывают с возможным переходом резервиста аргентинца Франко Колапинто в «Рейсинг Буллз».

Напомним, ранее появились слухи, что пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон может лишиться своего места из-за неудовлетворительных выступлений на старте сезона и смениться японцем Юки Цунодой, в настоящий момент представляющим «Рейсинг Буллз».

Ранее ресурс GPblog представил планы «Ред Булл» по Колапинто в случае повышения Цуноды.

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