Лиам Лоусон прояснил свои планы перед Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон признался, что будет усиленно работать на этой неделе, чтобы показать приемлемый результат на Гран-при Японии. Этап в Сузуке состоится с 4 по 6 апреля.

«К счастью, нам предстоит выступить на трассе, с которой я знаком и которая мне нравится. На этой неделе я буду уделять очень много внимания абсолютно каждому моменту, чтобы добиться большего успеха», — приводит слова Лоусона пресс-служба Формулы-1.

Напомним, по итогам первых двух этапов Лоусон очков не набрал. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен имеет в активе 36 очков и занимает второе место в общем зачёте пилотов.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: