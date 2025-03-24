«Расстрельная должность». Алексей Попов высказался о Лоусоне после Гран-при Китая

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона на Гран-при Китая. Новозеландец показал 15-й результат, но после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из «Феррари», а также Пьера Гасли из «Альпин» занял в итоге 12-е место.

«Что сказать про Лоусона? Про него уже ходят слухи, что не то что после Сузуки, а может, даже до его уберут и посадят японца [Юки Цуноду] в «Ред Булл». Ну это какая-то уже расстрельная должность, потому что, кого туда ни посади, похоже, поехать он не сможет. Настолько острая машина, что только Макс сможет с ней справляться. Лоусон что ни делал, даже со всеми этими дисквалификациями только 12-й. Это, конечно, не дело и абсолютно необъяснимо», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: