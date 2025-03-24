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Колапинто заменит Дуэна перед стартом европейских этапов Формулы-1 — ESPN

Колапинто заменит Дуэна перед стартом европейских этапов Формулы-1 — ESPN
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21-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, являющийся резервным пилотом «Альпин», заменит австралийца Джека Дуэна в составе французской команды перед стартом европейских этапов Формулы-1 в сезоне 2025 года, сообщило издание ESPN.

«Недавние сообщения также связывали аргентинского пилота Франко Колапинто с переходом в молодёжную команду «Ред Булл» — «Рейсинг Буллз» — что может привести к полному увольнению Лоусона, но это всё кажется надуманным.

Наши источники сообщают, что Колапинто, скорее всего, всё ещё рассматривается как замена Джека Дуэна в «Альпин», и это произойдёт перед первым европейским этапом сезона», — говорится в статье.

Первый гоночный уикенд в Европе в сезоне-2025 — Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 16 по 18 мая в Имоле, Италия.

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