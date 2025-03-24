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В FOM ответили на недовольство Вассёра показом радиопереговоров Хэмилтона на ГП Китая

В FOM ответили на недовольство Вассёра показом радиопереговоров Хэмилтона на ГП Китая
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В Formula One Management (FOM) прокомментировали недовольство руководителя команды «Феррари» Фредерика Вассёра показанными в эфире обрезанными радиопереговорами 40-летнего британского гонщика Льюиса Хэмилтона со своим инженером Риккардо Адами во время основной гонки Гран-при Китая.

«У нас не было абсолютно никаких намерений распространять ложную информацию о радиопереговорах команды «Феррари». Из-за других ситуаций, возникших во время гонки, сообщение Льюиса [о желании пропустить Леклера] не было воспроизведено, но это было сделано непреднамеренно», — приводит слова представителя FOM издание Racingnews365.

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