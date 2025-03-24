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В «Макларене» нашли причину проблем с педалью тормоза на болиде Норриса в гонке ГП Китая

В «Макларене» нашли причину проблем с педалью тормоза на болиде Норриса в гонке ГП Китая
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал, что коллектив обнаружил причину, которая привела к проблемам с педалью тормоза на болиде Ландо Норриса во время основной гонки Гран-при Каитя, по итогам которой Ландо занял второе место.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Мы понимаем, в чём проблема, но я не могу её раскрыть по соображениям конфиденциальности. Но, по сути, это было связано с утечкой в одном из компонентов, не в самой тормозной системе, а где-то ещё, и основным требуемым действием было ограничение максимального давления ногой на педаль.

Он мог тормозить, но очень, очень осторожно. Место, где он должен был начинать торможение за 100 метров до поворота, превращалось в 200-метровое торможение, а ближе к концу гонки — в 300 метров, потому что Ландо нужно было отпустить газ, разогнавшись до определённой скорости и затем очень мягко нажать на тормоз.

На последних кругах дошло до того, что он долгое время просто ехал по инерции, сбросив газ, а затем просто нажал на тормоз с минимальным усилием, чтобы остановить машину и выйти из-за поворота», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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