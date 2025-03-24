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Ральф Шумахер: будь всё в руках Марко, Лоусона уже не было бы. Но им надо менять машину

Ральф Шумахер: будь всё в руках Марко, Лоусона уже не было бы. Но им надо менять машину
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Ред Булл» со вторым пилотом на фоне проблем новозеландца Лиама Лоусона.

«Я думаю, если бы всё зависело от доктора Марко, Лоусона уже бы не было за рулём «Ред Булл». Однако следует также учитывать, что их болид на данный момент далеко не так хорош, как хотелось бы.

Я говорю о том, что надо понимать — в команду приходит молодой новый гонщик и ему приходится противостоять, возможно, лучшему пилоту нынешней эры Формулы-1 [Максу Ферстаппену] — тому, кто потратил годы на то, чтобы создать машину под себя. Так что независимо от того, кого вы посадите на это место, я подозреваю, что его снова отправят домой после двух или трёх гонок. Поэтому я бы рекомендовал пока оставить всё как есть и сосредоточиться на улучшении машины.

В прошлом году Серхио Перес неплохо выступил в начале сезона, потому что машина была хорошей, но к концу у него были проблемы, потому что машиной стало трудно управлять», — приводит слова Ральфа Шумахера издание Racingnews365.

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