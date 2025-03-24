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Алексей Попов — о ситуации в «Ред Булл»: всё это какой-то абсурд

Алексей Попов — о ситуации в «Ред Булл»: всё это какой-то абсурд
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Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о ситуации в команде Формулы-1 «Ред Булл» со вторым пилотом.

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«Квят и Албон продержались в «Ред Булл» по году с хвостиком, Гасли — 12 гонок, а Лоусон… две?! Многие эксперты уверяют — да, собрание в Милтон-Кинсе в четверг. Но там будут решать, только кого подписать в «Ред Булл» — Юки [Цуноду], Исака [Хаджара], Аюму [Ивасу], Арвида [Линдблада], а может, [Франко] Колапинто у Флавио [Бриаторе] выкупить. Но сам факт, что Лиама на мороз, мол, уже решён…

Макс пробовал защитить нового партнёра: «Очень острая в управлении, тяжёлая машина. На «Рейсинг Буллз» он бы проехал лучше». Но когда спросили у Юки, тот обрадовался: «В Японии? Я готов! Конечно! «Ред Булл» явно быстрее!» Эту фразу уже передали Лиаму. И того прорвало: «Да что он говорит? Мы годами с ним выступали в молодёжках. И я был быстрее! Да и в Ф-1 я был быстрее!»

Последнее, правда, не факт. Квалификационный счёт в пользу Цуноды. А вообще, конечно, всё это какой-то абсурд», — написал Алексей в своём телеграм-канале «Гаснут огни».

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