Хельмут Марко: Ферстаппен был слишком осторожен на Гран-при Китая

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление 27-летнего гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в основной гонке Гран-при Китая, в которой он занял четвёртое место, подчеркнув излишнюю осторожность нидерландца на первом отрезке.

«На втором отрезке с жёсткими шинами мы были так же быстры, как и лидеры. Мы проиграли гонку из-за первого отрезка со средними шинами. Возможно, Макс всё ещё считал, что «медиумы» достаточно уязвимы, как и в спринтерской гонке. Возможно, из-за этого он был слишком осторожен», — приводит слова Марко издание Mirror.

Ранее Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Ред Булл» со вторым пилотом на фоне проблем новозеландца Лиама Лоусона.