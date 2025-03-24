Хельмут Марко: Ферстаппен был слишком осторожен на Гран-при Китая
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление 27-летнего гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в основной гонке Гран-при Китая, в которой он занял четвёртое место, подчеркнув излишнюю осторожность нидерландца на первом отрезке.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«На втором отрезке с жёсткими шинами мы были так же быстры, как и лидеры. Мы проиграли гонку из-за первого отрезка со средними шинами. Возможно, Макс всё ещё считал, что «медиумы» достаточно уязвимы, как и в спринтерской гонке. Возможно, из-за этого он был слишком осторожен», — приводит слова Марко издание Mirror.
Ранее Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Ред Булл» со вторым пилотом на фоне проблем новозеландца Лиама Лоусона.
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