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«Феррари» готовит обновления болида к Гран-при Бахрейна — Autoracer

«Феррари» готовит обновления болида к Гран-при Бахрейна — Autoracer
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» готовит первые обновления в сезоне 2025 года для болида SF-25 уже к Гран-при Бахрейна, который стоит четвёртым в календаре.

«Руководитель инженерного отдела по производительности Лоик Серра предпринимает действия по повышению эффективности и надёжности болида, но, очевидно, пока преждевременно формулировать решение или сроки его принятия.

Проблему SF-25 решить непросто, инженеры также работают над некоторыми обновлениями, которые должны быть привезены к Гран-при Бахрейна», — говорится в статье издания Autoracer.

На втором этапе — Гран-при Китая — пилоты команды Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали на пятом и шестом месте, но были дисквалифицированы после гонки. Леклер — за недовес, Хэмилтон — за стёртую планку под днищем.

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