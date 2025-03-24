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Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хельмута Марко про осторожный пилотаж на ГП Китая

Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хельмута Марко про осторожный пилотаж на ГП Китая
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» отреагировал на слова советника коллектива Хельмута Марко про осторожность при работе с шинами на первом отрезке гонки Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097

«Честно говоря, я думаю, что первый отрезок прошёл для меня довольно хорошо, потому что мой темп в любом случае не соответствовал тому, какой стандарт установила первая тройка [Пиастри, Норрис, Расселл].

Так что, вероятно, с самого старта было просто лучше ехать позади в своём темпе, как мы и планировали. Во время спринта в субботу и в гонке в Австралии мы пытались бороться и очень агрессивно изнашивали шины. Я просто хотел придерживаться своего собственного темпа и следить за шинами, но на данный момент это не позволяет соответствовать лидерам», — приводит слова Ферстаппена издание Mirror.

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