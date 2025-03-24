Соучредитель Ф-Е — о Серхио Пересе: у нашей серии 7 млн болельщиков в Мексике

Соучредитель Формулы-Е Альберто Лонго, являющийся также другом 35-летнего мексиканского гонщика Серхио Переса, высказался о шансах появления Серхио в электрической серии.

«О, определённо Чеко может стать частью Формулы-Е. Я думаю, что у нашей серии гонок где-то 7 млн болельщиков в Мексике, что для чемпионата является огромной цифрой. Итак, представьте, что мы пригласим гоняться у нас самую большую звезду Мексики. Для меня было бы честью сделать это.

Чеко работал на меня, когда я был владельцем команды Формулы-2. У меня с ним очень хорошие отношения, и мы регулярно общаемся. Я думаю, что сейчас он хочет взять отпуск и просто отойти от гонок, по крайней мере, на год, но потом посмотрим.

Антонио, его отец, приехал в Мексику и громко заявил: «Мне нравится эта серия! Однажды мой сын будет участвовать в гонках здесь!» — публично заявил он представителям средств массовой информации в Мексике. Так что, очевидно, если он захочет гоняться у нас, то мы будем ждать его с распростёртыми объятиями», — приводит слова Лонго издание Racingnews365.