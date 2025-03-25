Попов — о будущем Ферстаппена: у Вассёра может освободиться место, если так пойдёт дальше

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о будущем 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в «Ред Булл» на фоне слабого темпа болида австрийского коллектива.
«Кстати, о форме «Ред Булл», улучшениях [Пьера] Ваше, моторах «Форда» на 2026-й и прочем.
Мы постоянно говорили о «миллиарде от Лоуренса [Стролла]», «уже подписавшем Макса Тото [Вольфе]», но не будем забывать, что у Фреда Вассёра тоже может освободиться место, или два, если так пойдёт и дальше…» — написал Попов в телеграм-канале «Гаснут огни».
Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хельмута Марко про осторожный пилотаж на Гран-при Китая.