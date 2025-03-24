Макс Ферстаппен: работаю над чем-то особенным

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за коллектив «Ред Булл», намекнул на таинственный анонс, который произойдёт на Гран-при Японии.

«Работаю над чем-то особенным к Японии», — написал Ферстаппен в социальных сетях своей команды Verstappen.com.

Предстоящий Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля, станет последним домашним этапом для «Хонды» в сотрудничестве с «Ред Булл». В следующем году, когда вступят в силу новые правила, японский поставщик двигателей объединится с «Астон Мартин», а «Ред Булл» создаст свою собственную силовую установку совместно с «Фордом».