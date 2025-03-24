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Соучредитель Формулы-Е рассказал, при каком условии Перес вернётся в Формулу-1

Соучредитель Формулы-Е рассказал, при каком условии Перес вернётся в Формулу-1
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Соучредитель Формулы-Е Альберто Лонго, являющийся также другом 35-летнего мексиканского гонщика Серхио Переса, рассказал о стремлении пилота вернуться в «Королевские гонки».

«Сегодня Чеко заинтересован в продолжении карьеры в Формуле-1, а не в Формуле-Е, но он продолжит выступать в Формуле-1 только в том случае, если у него будет конкурентоспособная машина. Если этого не произойдёт, он рассмотрит другие варианты. И я знаю, что мы [Формула-Е] должны быть в числе его приоритетов, если он не вернётся в «Королевские гонки».

Очевидно, что решение о присоединении Чеко к чемпионату принимается не промоутером, а руководством каждой команды на этой стартовой решётке. Так что в конечном счёте это зависит не от нас. Мы можем способствовать знакомству, мы можем попытаться добиться того, чтобы это произошло, однако решение остаётся за командами и производителями», — приводит слова Лонго издание Racingnews365.

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