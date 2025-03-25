Роберт Шварцман — о второй гонке в IndyCar: уикенд, который стоит забыть

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, представляющий команду «Према», прокомментировал итоги второй гонки IndyCar в сезоне-2025, в которой занял 22-е место.

«Утром автомобиль чувствовался довольно неплохо, несмотря на очень небольшое количество кругов за рулём. Затем, в гонке, первый отрезок был потрясающим. Я стартовал сзади и прорвался к середине пелотона, сражаясь со Скоттом Диксоном. Честно говоря, на этом этапе всё ощущалось очень хорошо, и казалось, что мы можем бороться за топ-10.

Однако с этого момента всё начало разваливаться. Мы заехали на пит-стоп, и он выдался очень медленным. С тех пор на шинах «прайм» у меня не было сцепления. Я не понимаю, что происходит. А в конце, в завершение всего, у меня возникла проблема с гибридной системой. В целом это определённо уикенд, который стоит забыть», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.